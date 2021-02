Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Total betrunken

Eine Zeugin meldete am Dienstag in Heidenheim einen betrunkenen Autofahrer.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt fuhr der 38-Jährige von einem Parkplatz in der Straße "In den Seewiesen" mit seinem VW los. Eine Zeugin hatte dem Mann gesehen und ging davon aus, dass der betrunken war. Eine Polizeistreife entdeckte den Opel in der Schnaitheimer Straße. Sie kontrollierten den Fahrer. Der stieg aus seinem Auto aus und schwankte auf die Polizisten zu. Zudem roch er deutlich nach Alkohol. Auf dem Beifahrersitz lag eine angebrochene Vodkaflasche und Weitere in einer Einkaufstüte. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

