Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottdiebe aufgehalten

Schalksmühle (ots)

Zwei Unbekannte klingelten am Samstag kurz vor 10 Uhr an der Bürotür einer Firma am Gewerbering. Als niemand öffnete, begannen sie, Metallschrott in ihren Sprinter zu laden. Als die Inhaber dazu kamen, boten die Männer ihren 50 Euro. Erst auf Druck der Inhaber luden sie den Schrott wieder aus und fuhren davon. Die Polizei konnte den Wagen mit Recklinghäuser Kennzeichen im Nahbereich nicht mehr antreffen. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige auf wegen Diebstahls.

