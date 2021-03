Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand

Halver (ots)

Samstag, 2.16 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung an der Heerstraße in Halver-Oberbrügge. Hierbei kam die 85-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung ums Leben. Der Leichnam wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell