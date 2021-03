Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrserziehung: Polizei startet Projekt "Stopp, Schau, Geh - Elterninfo am PC"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Märkischer Kreis (ots)

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Verkehrserziehung im Jahr 2020/2021 bisher nicht im gewohnten Umfang möglich. Die Termine der Verkehrssicherheitsberater*innen in den KITAs und Schulen vor Ort fallen seit Monaten ins Wasser. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass ein kompletter Jahrgang im Vorschulalter unbeschult bleibt, hat sich die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei MK ein neues Projekt einfallen lassen.

Es heißt "STOPP, SCHAU, GEH - Elterninfo am PC".

Weil sie aus den genannten Gründen derzeit nicht vor Ort sein können, schulen die Berater*innen seit Ende Januar die Eltern der Kids per Videokonferenz. Und damit - neben der Kita und den Kindern selbst - eine der Kernzielgruppen in der Verkehrserziehung. Sie werden so zu wichtigen Multiplikatoren ausgebildet. Die Eltern bekommen elementares Wissen vermittelt und praktische Tipps für das gemeinsame Üben an die Hand.

Die Konferenzen finden im Dialog statt. Fragen sind erlaubt und erwünscht. So können die Polizist*innen auch Einzelfälle oder z.B. die individuelle Situation im Wohnumfeld betrachten.

Das Angebot wird von der Polizei an die Kitas gerichtet. Besteht Interesse, übernehmen die jeweiligen Kitas die Koordination. Die Veranstaltungen dauern i.d.R. etwa 60 Minuten und stoßen bislang auf reges Interesse.

Das Projekt wird durch das Verkehrslied "Stopp Schau Geh" begleitet, welches bereits im Jahr 2009 von zwei Verkehssicherheitsberatern aus dem Märkischen Kreis geschrieben wurde. Während der Pandemiezeit ist es nun noch einmal musikalisch neu arrangiert und aufgenommen worden.

Das Lied und das zugehörige YouTube-Video können hier angesehen werden: https://youtu.be/2wLY9-1Brjg

Anlage: Fotos, Projekt-Logo

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell