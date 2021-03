Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt Pkw-Aufbrecher fest

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitag (05.03.2021) gegen 16:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Mann am Kaiserplatz. Dieser führte Aufbruchwerkzeug mit und räumte ein, in Parkhäusern mehrere PKW aufgebrochen und Gegenstände entwendet zu haben. Das Diebesgut habe er bereits in Drogen umgesetzt, so der 43-Jährige. Durchgeführte Ermittlungen bestätigten für diesen Tag insgesamt zehn PKW Aufbrüche in fünf umliegenden Parkhäusern.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (sb)

