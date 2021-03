Polizei Aachen

POL-AC: Betrunkener Autofahrer fährt gegen einen Zaun

Würselen / Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (08.03.2021) gegen 14.45 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Hauptstraße zu kontrollieren. Die Beamten gaben Anhaltezeichen, die von dem Pkw- Fahrer ignoriert wurden. Stattdessen beschleunigte er seinen Pkw und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. In Haaren bog der Fahrer bei Rotlicht an der Kreuzung Alt Haarener Straße / Am Kaninsberg nach rechts ab, kam dort von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Arzt entnahm dem 66- jährigen Autofahrer auf der Wache eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Führerschein und Pkw wurden sichergestellt. (fp)

