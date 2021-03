Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Pkw-Fahrer

Aachen (ots)

Am Samstag, 06.03.2021 gegen 10:25 Uhr kam es in Aachen-Eilendorf auf der Von-Coels-Str./Freunder Str. zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 81-jähriger Aachener mit seinem Pkw die Von-Coels-Str. aus Richtung Stolberg kommend und beabsichtigte nach links in die Freunder Str. in Richtung Aachen-Brand abzubiegen. Hierbei fuhr er vermutlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich, wo es zur Kollision mit einem 45-jährigen Pkw-Fahrer aus Herzogenrath kam, der zu diesem Zeitpunkt von der Freunder Str., aus Aachen-Brand kommend, nach links auf die Von-Coels-Str. in Richtung Aachen abbog. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 81-Jährigen gegen einen weiteren, verkehrsbedingt auf der Von-Coels-Str. in Fahrtrichtung Stolberg wartenden, Pkw abgelenkt und kollidierte mit diesem ebenfalls.

Der 81-jährige Pkw-Fahrer wurde durch die Berufsfeuerwehr aus seinem Pkw geborgen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, wodurch es zu erhöhten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kam. (rb)

