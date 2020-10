Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201026.2 Eddelak: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eddelak (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Eddelak am Sonntagvormittag hat der Biker schwere Verletzungen erlitten. Er kam mit einem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik.

Kurz nach 10.00 Uhr war ein 60-Jähriger auf einer Kawasaki auf der Süderstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Brunsbüttel unterwegs. Ihn übersah eine Seniorin, die von einem Grundstück nach links in Richtung Ortsmitte in die Süderstraße einfuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei die 84-jährige Unfallverursacherin und ihr 85-jähriger Begleiter unversehrt blieben, während der Biker aus Dithmarschen schwerste Verletzungen erlitt.

An dem Motorrad entstand ein Totalschaden, der Schaden an dem Mercedes dürfte bei etwa 6.000 Euro liegen.

