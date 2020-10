Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201023.8 Eggstedt: Mann landet unter Alkoholeinfluss mit Auto im Graben

Eggstedt (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann in Eggstedt unter dem Einfluss von Alkohol stehend mit seinem Kleinbus abseits der Fahrbahn in einem Graben gelandet. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 15.00 Uhr war ein 42-Jähriger auf der Landesstraße 145 in Richtung Schafstedt aus Richtung Eggstedt kommen unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts von der Straße ab, lenkte gegen und wich anschließend einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer aus. Dabei geriet der Mann erneut auf den Grünstreifen und fuhr schließlich in den Graben. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte fest, dass der Verunglückte nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,5 Promille. Zudem kam heraus, dass der Beschuldigte keinen Führerschein besaß und die Gültigkeit der an dem VW montierten Kurzzeitkennzeichen bereits abgelaufen war. Der 42-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und wird mit einer Strafanzeige rechnen müssen. An dem Fahrzeug des Mannes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, die Bankette wurde bei dem Unfall nicht unerheblich beschädigt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell