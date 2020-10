Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201023.7 Itzehoe: Mit beinahe zwei Promille unterwegs

Itzehoe (ots)

Dank des Hinweises von Zeugen ist es der Polizei am Donnerstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Itzehoe zu beenden. Aufgefallen war der Betrunkene erstmals in Hohenwestedt. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Kurz nach 18.00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt. Auf der Bundesstraße 77 sollte ein Golf in Richtung Itzehoe in Schlangenlinien und in zum Teil andere Autofahrer gefährdender Weise unterwegs sein. Im Itzehoer Sandberg schloss eine Zivilstreife schließlich zu dem Fahrzeug auf und gab Anhaltezeichen. Prompt stoppte der VW auf dem Gehweg, setzte sich aber wieder in Bewegung, als die Einsatzkräfte sich dem Wagen zwecks Kontrolle des Insassen näherten. Endgültig hielt der Verdächtige schließlich auf dem Meiereiparkplatz. Zuvor hatte er eigenen glaubhaften Angaben zufolge angenommen, dass er lediglich Platz für die Polizei machen solle. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem 29-jährigen Gegenüber deutliche Anzeichen fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Alkohol hindeuteten. Ein Atemalkoholtest bei dem Itzehoer ergab einen Wert von 1,87 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher, nahmen seine Fahrzeugschlüssel erst einmal in Verwahrung und leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke ein.

Da es laut der Zeugen auf der Bundesstraße 77 zu einigen Beinaheunfällen gekommen sein soll, bittet die Polizei die Betroffenen, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Itzehoe zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell