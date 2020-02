Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (52/2020) Einbruch in Mündener Hotel - Diebe stehlen Bargeld

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ziegelstraße in der Zeit zwischen Samstag, 08. Februar 2020, gegen 23.30 Uhr und Sonntag, 09. Februar 2020, gegen 06.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Aus einem Hotel in der Ziegelstraße in Hann. Münden haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Zeit zwischen Samstagabend (08.02.2020) und Sonntagmorgen (09.02.2020) Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen.

Nach derzeit vorliegenden Informationen drangen die Täter gewaltsam in das Innere des Gebäudes ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut.

Die Polizei in Hann. Münden bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05541/951-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell