Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201023.5 Itzehoe: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Itzehoe einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und entleert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Donnerstag meldete eine Zeugin um 06.40 Uhr der Polizei einen offenstehenden Zigarettenautomaten in der Königsberger Allee, Ecke Memeler Weg. Bei Begutachtung des Automaten stellten Einsatzkräfte Beschädigungen am Rahmen fest - offenbar hatten Unbekannte das Gerät gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren Zigarettenschachteln entnommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell