POL-IZ: 201023.9 Brunsbüttel: Unfallflucht, Trunkenheit, Sachbeschädigung und Beleidigung

Am Donnerstagabend hat sich ein Radfahrer in Brunsbüttel unerlaubt als Beteiligter eines Unfalls vom Ort entfernt. Polizisten ergriffen den stark betrunkenen Mann nur wenig später - er beleidigte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen einen Beamten und zerstörte eine Scheibe der Wache.

Um 20.10 Uhr war der Beschuldigte als Radfahrer an einem Verkehrsunfall beteiligt. Er flüchtete vom Ort, ohne sich um die Klärung des Sachverhalts und den Personalienaustausch zu kümmern. Daraufhin informierte die Unfallgegnerin die Polizei, die den stark alkoholisierten Radler schließlich im Olof-Palme-Damm entdeckte. Letztlich räumte der 37-Jährige ein, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,55 Promille. Zwecks der Entnahme einer Blutprobe brachte die eingesetzte Streife den Brunsbütteler auf die Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den Mann wieder. Der forderte vehement, in den Olof-Palme-Damm zurückgebracht zu werden, was die Beamten strikt ablehnten. Daraufhin beleidigte der Beschuldigte einen Beamten und zerschlug nach Verlassen der Dienststelle mit der Hand die äußere Verglasung der Eingangstür. Im Anschluss lief er davon, ein Polizeibeamter nahm sofort die Verfolgung auf. Ihm gelang es, den Weglaufenden zu stellen und nach kurzem Gerangel in Gewahrsam zu nehmen. Dabei zog sich der Polizist eine leichte Verletzung zu, der Aggressor blutet nach dem Schlag gegen die Eingangstür an der Hand. Die Sachbeschädigung brachte dem Beschuldigten ein paar Stunden im Itzehoer Polizeigewahrsam ein, er wird sich nun wegen diverser Straftaten verantworten müssen.

