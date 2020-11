Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Nammen: Unbekannte stehlen Rüttelplatte von Baustelle

Porta Westfalica

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter von einer Baustelle an der Einmündung Eggeweg / Kalkstraße eine Rüttelplatte gestohlen.

Diese war durch Mitarbeiter einer Firma Tief- und Straßenbaufirma am Mittwochnachmittag im Einmündungsbereich am Fahrbahnrand abgestellt und gegen einen möglichen Diebstahl gesichert worden. Dazu hatte man den gelben Rüttler der Firma Bomag mit einem Baggerarm eingekeilt und durch weitere schwere Gegenstände beschwert. Als die Bauarbeiter am Donnerstagmorgen zurück auf die Baustelle kamen, bemerkten sie deren Diebstahl. Als Tatzeit kann derzeit Mittwoch, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 7.30 Uhr genannt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Täter das schwere Arbeitsgerät unter Zuhilfenahme eines Fahrzeugs gewaltsam aus seiner Position herausgezogen und anschließend für den Abtransport verladen haben. Da die Ermittler vermuten, dass der Vorgang einigen Lärm verursacht haben könnte, erhoffen sie sich unter Telefon (0571) 88660 Zeugenhinweise zu den Dieben.

