Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht: Polizei sucht Autofahrerin

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Als eine Löhnerin (32) mit ihrem BMW X1 am vergangenen Donnerstag (12.11.2020) auf der Straße "Alter Postweg" gegen 12 Uhr unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß mit einem ausparkenden anderen PKW. Weil sich dessen Fahrerin anschließend von Ort und Stelle entfernte ohne ihren Pflichten nachzukommen, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise.

Dazu hatte die unbekannte Autofahrerin offenbar beabsichtigt, rückwärts vom Parkplatz des Ärztehauses in Höhe des Hauses mit der Nummer 5 auf die Straße zu fahren. Daher stoppte die 32-Jährige zunächst ihren BMW. Als die Unbekannte anschließend weiter mit ihrem Fahrzeug rangierte, kam es zum Zusammenstoß der beiden PKWs, woraufhin die Frau sich in der Folge mit ihrem Fahrzeug unerkannt entfernte. Den Beamten gegenüber gab die geschädigte BMW-Fahrerin an, die andere Autofahrerin sei etwa 50 bis 55 Jahre alt gewesen sein und habe dunkelbraune schulterlange Haare getragen. Bei dem genutzten PKW habe es sich um einen schwarzen PKW gehandelt.

Da den Unfall nach Angaben der Geschädigten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet haben könnten, werden diese gebeten, sich bei den Verkehrsermittlern unter Telefon (05731) 2300 zu melden.

