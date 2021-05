Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Laptop in Unterführung angezündet - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aalen

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch um 11:35 Uhr befuhr ein 70-jähriger Skoda-Lenker den linken Fahrstreifen der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Wasseralfingen. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah der Mann einen bereits auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW, welcher in dieselbe Richtung fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Laptop in Unterführung angezündet

In der Fußgängerunterführung der Heidenheimer Straße wurde zwischen Dienstag und Mittwoch ein Laptop in Brand gesetzt. Dadurch entstand ein Schaden an der Wandverkleidung der Unterführung in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

