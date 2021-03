Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit Radfahrerin - 24-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Klatschmohnring

03.03.2021, 14.56 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Straße Klatschmohnweg in Danndorf. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand befuhr gegen 14.56 Uhr eine 37 Jahre alte Kraftfahrzeugführerin aus dem Landkreis Helmstedt mit ihrem Seat Alhambra den Klatschmohnweg in Richtung Kornblumenring. Beim Einbiegen in den Kornblumenring übersah sie eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin ebenfalls aus dem Landkreis Helmstedt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 24 Jahre alte Radfahrerin schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde unverzüglich mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Wolfsburg verbracht, von wo sie in die Medizinische Hochschule nach Hannover verlegt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell