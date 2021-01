Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstagvormittag in der "Breiten Straße", in Höhe des Marktplatzes ein Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Fußgänger und einer Straßenbahn. Der Senior überquerte kurz vor 11 Uhr den Gleisbereich vom Marktplatz kommend in Richtung des Quadrats R1. Dabei übersah er die gerade anfahrende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst. Er stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen Gesundheitszustand liegen keine näheren Informationen vor.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in der "Breiten Straße" von 11 Uhr bis ca. 11.30 Uhr unterbrochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell