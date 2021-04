Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Handwerkerstraße/Einbruch in Handwerksbetrieb

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in Holtwick in einen Handwerksbetrieb an der Handwerkerstraße eingebrochen. Ein Alarm ging am Sonntag (18.04.21) gegen 23.10 Uhr los. Die Täter schlugen an einem Gebäude des Betriebs zwei Scheiben sowie an der dazugehörigen und angrenzenden Lagerhalle eine Scheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

