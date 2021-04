Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Vredestraße, Schoppenbusch

Elektronik und Lenkräder aus Autos gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag (16.04.2021) auf Samstag (17.04.2021) brachen unbekannte Täter in einen BMW auf der Vrederstraße und in einem Mercedes auf dem Schoppenbusch in Rosendahl ein. Im Inneren bauten sie unter anderem Navigationssysteme, Lenkräder und sämtliche Multimedisysteme aus.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

