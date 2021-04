Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gartenstraße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Das auf der Gartenstraße in Coesfeld geparkte Auto eines 49-jährigen Coesfelders beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Freitag (16.04.2021) in der Zeit von 16.30-22.30 Uhr und flüchtete.

Auf Grund der Beschädigungen am Fahrzeug könnte es sich bei dem flüchtigen Unfallfahrer um einen Radfahrer handeln.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell