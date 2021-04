Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hiddingseler Straße/Gullydeckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Hiddingseler Straße sechs Gullydeckel aus ihren Vorrichtungen herausgenommen und sie an den Straßenrand gelegt. Aufgefallen ist einem Zeugen das gegen 8 Uhr am Sonntag (18.04.21). Mit einer weiteren Person legte er die Gullydeckel zurück. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell