Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bäckerstraße

Brand

Coesfeld (ots)

Aus bisher noch unbekannten Gründen kam es am Freitagabend (16.04.2021) gegen 18.30 Uhr auf der Bäckerstraße in Lüdinghausen zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Feuerwehr und Polizei waren gemeinsam vor Ort im Einsatz. Sie evakuierten alle Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell