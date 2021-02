Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drogen und mutmaßliches Dealergeld sichergestellt - Tatverdächtiger in Haft

Verschiedene Drogen gefunden hat die Polizei bei der Überprüfung eines Mannes auf dem Stühlinger Kirchplatz am 08.02.2021. Der Mann führte mehr als 30 Gramm Ecstasy, rund 24 Gramm Amphetamin und etwa 25 Gramm Marihuana sowie mutmaßliches Dealergeld mit sich. Das Amphetamin war bereits in verkaufsfertigen Plomben abgepackt, weshalb von einem gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln ausgegangen werden muss. Der Tatverdächtige wurde am 09.02.2021 einer Haftrichterin vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen 24-Jährigen, die Staatsangehörigkeit des Mannes ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Zuletzt war er am 29.01.2021 ebenfalls auf dem Stühlinger Kirchplatz kontrolliert worden. Bei dieser Kontrolle führte der Tatverdächtige ebenfalls diverse Drogen mit sich, darunter Heroin und Ecstasy.

