POL-FR: Schliengen: Unfallflucht - Straßenlaterne beschädigt - Zeugensuche

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gutedelstraße wurde am Dienstag, 09.02.21, im Laufe des Nachmittags, eine Straßenlaterne von einem Fahrzeug stark beschädigt. Als Verursacher wird ein Lkw vermutet. An der Laterne konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 977800, sucht Zeugen.

