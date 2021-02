Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunken mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Ein 34-jährige BMW-Fahrer befuhr am Dienstag, 09.02.21, gegen 19.35 Uhr, die Landstraße 141 in Richtung Wallbrunnstraße. In der Nähe der Einmündung Salzertstraße kommt er ins Schleudern, von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Die Polizei konnte beim unverletzten Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt (wirtschaftlicher Totalschaden).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell