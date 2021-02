Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Fiat in Erzingen gestohlen - Tatverdächtige flüchten mit diesem Pkw nach einer Geldautomatensprengung in der Schweiz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein schwarzer Fiat Panda mit Waldshuter Kennzeichen ist am Dienstagabend, 09.02.2021, in Klettgau-Erzingen gestohlen worden. Die Diebe benutzten diesen Wagen bei einer Geldautomatensprengung im grenznahen Wilchingen/Schweiz. Der Fiat wurde in der Friedhofstraße vor einem Wohnhaus gegen 19:15 Uhr verschlossen abgestellt. Am Mittwoch, 10.02.2021, gegen 01:20 Uhr, flüchteten mehrere Täter mit diesem Wagen, nachdem diese einen Geldautomaten in Wilchingen/Schweiz durch eine Sprengung geöffnet hatten. Sie ließen den Wagen an der Grenze bei Klettgau-Weisweil stehen und rannten in unterschiedliche Richtung davon. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung waren Streifen der deutschen Bundes- und Landespolizei sowie Kräfte der eidgenössischen Zollverwaltung und der Schaffhauser Polizei beteiligt. Auf deutscher Seite hat die Ermittlungsgruppe Einbruch die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

Wem sind am Dienstagabend ab 19:15 Uhr rund um die Friedhofstraße in Klettgau-Erzingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im grenznahen Raum am frühen Mittwoch und in den Morgenstunden geben?

