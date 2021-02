Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unfallflucht in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 09.02.2021, zwischen 11.40 Uhr und 11.45 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße, in Höhe der Rathausapotheke in Kenzingen geparkter schwarzer VW Passat, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer bei der Vorbeifahrt beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/58-0, in Verbindung zu setzen.

