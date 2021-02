Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Dunkler Pkw flüchtet von Unfallstelle - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 05.02.2021, hat der Fahrer eines dunklen Pkw einen Zaun in Laufenburg beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Gegen 19:00 Uhr war es in der Zimmermannstraße zu dem Verkehrsunfall gekommen. Beim Rückwärtsfahren war der Fahrer gegen die Granitstele eines Zauns gestoßen. Zeugen erkannten, wie sich ein dunkler Pkw mit Stufenheck von der Örtlichkeit entfernte. Der Polizeiposten Laufenburg bittet um weitere Zeugenhinweise (Kontakt 07763 9288-0).

