POL-FR: Kenzingen: Leergutdiebstahl aus Lager eines Supermarktes

Bereits vergangene Woche, in der Nacht von Mittwoch (03.02.) auf Donnerstag (04.02.), wurde aus einem Leergutlager eines Supermarktes in der Freiburger Straße in Kenzingen, von einem bislang unbekannten männlichen Täter mehrere hundert leere PET-Flaschen entwendet und abtransportiert.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

