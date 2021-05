Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abschlussmeldung des Polizeipräsidiums Aalen zur Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" am 05.05.2021

Aalen (ots)

Das Polizeipräsidium Aalen meldet die Ergebnisse der Verkehrskontrollen im Zuge der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" am 05.05.2021

Das Polizeipräsidium Aalen hat sich gestern an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" beteiligt. Hier wurde der Fokus in diesem Jahr besonders auf die Teilnahme von Radfahrenden am Straßenverkehr gerichtet. Durch entsprechende Verkehrskontrollen sollten alle Verkehrsteilnehmer für einen normentreuen Umgang zwischen Kraftfahrzeugfahrern und Radfahrern sensibilisiert werden.

Während der Verkehrssicherheitsaktion wurden 839 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Darunter waren sowohl Radfahrer, als auch Pkw-Fahrer und sonstige Verkehrsteilnehmer. Davon 457 im Rems-Murr-Kreis, 205 im Landkreis Schwäbisch Hall und 177 im Ostalbkreis. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 193 Verstöße festgestellt. 88 Verstöße mussten im Landkreis Schwäbisch Hall beanstandet werden, 72 Verstöße im Rems-Murr-Kreis und 33 Verstöße im Ostalbkreis. Der Großteil der Beanstandungen ist auf eine mangelhafte technische Ausstattung durch beispielsweise fehlende Beleuchtung oder fehlende Klingel zurückzuführen. Von den insgesamt 193 Verstößen gingen 150 von Radfahrenden aus, die übrigen 43 Verstöße verteilen sich auf sonstige Verkehrsteilnehmer. Da die Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch den Radverkehr, sowie dessen Schutz vor anderen Verkehrsteilnehmern ein wichtiger Bestandteil zum Erreichen der "Vision Zero", also der Reduzierung der Unfalltoten und Verletzten auf null, darstellt, wird das Polizeipräsidium Aalen auch in Zukunft weiterhin entsprechende Verkehrskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell