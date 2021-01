Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Cafeteria - Tatverdächtiger im Nahbereich festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Nachdem es gestern Abend (20.01.2021) zu einem Einbruch in eine Cafeteria auf dem Domhof gekommen ist, wurde durch die eingesetzten Beamten im unmittelbaren Nahbereich ein Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen. Wie sich herausstellte, besteht gegen den Mann ein Haftbefehl.

Der Einbruch wurde der Polizei gegen 21:30 Uhr gemeldet. Mehrere Streifenwagen begaben sich umgehend zum Tatort. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, ob sich eventuell noch Täter im betroffenen Objekt befinden.

Nachdem zunächst festgestellt wurde, dass die Eingangstür zur Cafeteria mehrere frische Einbruchspuren aufwies, durchsuchten mehrere Beamte das Gebäude. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten gleichzeitig das Außengelände. Dabei trafen die Beamten hinter dem Gebäude auf einen Mann, der sich in der Nähe eines gewaltsam geöffneten Kellerfensters aufhielt.

Eine Überprüfung des Mannes, bei dem es sich um einen 41-jährigen ohne festen Wohnsitz handelt, führte zum Auffinden von Einbruchwerkzeug. Ferner stellte sich heraus, dass er wegen Einbruchdelikten mit Haftbefehl gesucht wird.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Wache in die Schützenwiese verbracht. Er befindet sich momentan in polizeilichem Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgt eine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt.

