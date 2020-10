Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am 13.10.2020 wurde bei der Polizei in Jever angezeigt, dass sich am Vortag im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes eines Elektronikfachhandels am Barghamm in Wittmund eine Verkehrsunfallflucht ereignet haben soll.

Am 12.10.2020, zwischen 08:55 Uhr und 17:45 Uhr, sei nach Zeugenaussagen ein dort geparkter Hyundai i40 in weiß im linksseitigen Bereich des Hecks beschädigt worden. Der Unfallverursacher habe sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter der Rufnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell