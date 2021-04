Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Ludwigsburg: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Auffahrunfall im stockenden Verkehr mit zwei beteiligten Lkw sorgt derzeit für Behinderungen auf der A 81 Stuttgart-Heilbronn. Gegen 14:45 Uhr war der Fahrer eines Sattelzuges kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd auf einen Vorausfahrenden aufgefahren. Beide Lkw-Fahrer und ein mitfahrendes Kind im Fahrzeug des Auffahrenden wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit wird der noch rollfähige vorausfahrende Lkw von der Autobahn gebracht. Die stark beschädigte Sattelzugmaschine muss abgeschleppt werden. An der Unfallstelle sind größere Mengen Betriebsstoff ausgelaufen, die von der Feuerwehr abgebunden wurden. Vertreter des Umweltamtes haben die Unfallstelle mittlerweile in Augenschein genommen. Demnach besteht keine Gefahr für das Grundwasser. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sind die Einfädelungsspur der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd und der rechte Fahrstreifen in Richtung Heilbronn gesperrt. Der Verkehr staut sich aktuell auf etwa neun Kilometern. Die Arbeiten an der Unfallstelle werden voraussichtlich bis gegen 17:15 Uhr andauern.

