Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Sattelauflieger löst sich während der Fahrt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 08:45 Uhr wollte ein 55-Jähriger Sattelzuglenker in Heimerdingen vom Höfinger Weg nach links in den Raiffeisenweg einbiegen. Hierbei löste sich allerdings der Sattelauflieger von der Zugmaschine und rutschte in der Kurve gegen einen Stromverteilerkasten. Dieser wurde komplett umgedrückt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Offenbar wurde der Sattelzug in einem nicht vorschriftsmäßigen Zustand in Betrieb genommen.

