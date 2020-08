Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Mit dem Auto einen Abhang hinunter - leicht verletzt

Eine 32-Jährige ist am Montagabend auf der B292 zwischen Adelsheim und Osterburken mit ihrem BMW von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Frau war gegen 20.30 Uhr in Richtung Osterburken unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Hang hinabfuhr. Hier überschlug sich der BMW. Dabei verletzte sich die Frau leicht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe aus dem Unfallwagen ausliefen musste die Feuerwehr anrücken.

Adelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Samstag und Sonntag den Opel einer 60-Jährigen und fuhr davon ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 11 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag auf dem Parkplatz der Katholischen Kirche in Adelsheim oder auf dem Parkplatz des Freibades in Amorbach. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war die Person mit ihrem Fahrzeug an dem Opel Astra hängengeblieben. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 82-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag in Walldürn. Der Mann war auf dem parallel zur Wilhelm-Röntgen-Straße verlaufenden Radweg unterwegs. An der Einmündung der Neuen Altheimer Straße fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Peugeot in die Wilhelm-Röntgen-Straße ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Radler. Der 82-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Adelsheim: Einbruch in Jugendhaus

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in das Jugendhaus in Adelsheim ein. Zwischen 23.20 Uhr und 8.30 Uhr gelangten die Einbrecher in das Haus in der Straße "Am Bahnhof". Im Jugendhaus wurden die Türen zum Büro und der Küche gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 06291 948770 zu melden.

Schwarzach: Hecke geriet in Brand

Beim Verbrennen von Unkraut geriet am Montagmittag eine Hecke in Oberschwarzach in Brand. Ein 77-Jährige bekämpfte gegen 12 Uhr mittels eines Gasbrenners das Unkraut auf seinem Grundstück in der Höhenstraße. Durch die Flammen geriet die Hecke eines Nachbarn in Brand, die von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

