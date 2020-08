Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Brand durch technischen Defekt

Rauchentwicklung an einer neu angeschlossenen Maschine in einer Firma in Niederstetten sorgte am Montagvormittag für einen Einsatz von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr. Gegen 10.15 Uhr ging der Brandalarm bei den Rettungskräften ein. Die Feuerwehr lüftete infolge die betroffene Halle in der Bass-Straße. Ursächlich für den Vorfall ist ein technischer Defekt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Tauberbischofsheim: Opel Astra bei Ausparkmanöver beschädigt

Beim Ausparken hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Opel Astra in Tauberbischofsheim beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Montag im Zeitraum zwischen 5.50 Uhr und 13.30 Uhr. Während dieser Zeit stand das Auto an der Albert-Schweitzer-Straße. Betroffen sind die beiden linken Türen des Opels. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursachenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: 2.500 Euro Sachschaden an BMW

Obwohl eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag die Stoßstange, die Felge und den Reifen eines BMW in Tauberbischofsheim beschädigte, verständigte sie danach nicht die Polizei, sondern flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 10 Uhr bis 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Vitryallee. Der BMW parkte rückwärts, sodass er mit der Fahrzeugfront zur Fahrspur stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Aufgrund schwarzer Lackantragungen lässt sich vermuten, dass das Verursacherfahrzeug schwarz war. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Person oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

