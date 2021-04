Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Parkplatz wird zum Szenetreff

Ludwigsburg (ots)

Die Parkfläche des Einkaufszentrums sowie der benachbarten Fastfood-Restaurants wurde am Osterwochenende zum Treffpunkt der Poserszene. Am späten Samstagabend meldeten sich mehrere Anrufer beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und berichteten über eine große Ansammlung von Personen und Fahrzeugen im dortigen Bereich. Mehrere Streifenbesatzungen überprüften die Parkfläche gegen 23:30 Uhr. Bereits bei deren Eintreffen entfernte sich ein Großteil der Fahrerinnen und Fahrer in unterschiedliche Richtungen. Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden in diesem Zusammenhang nicht festgestellt. Die Polizei räumte im Anschluss den Platz vollständig und nur die Gäste der Schnellrestaurants durften bleiben.

Rund 150 Fahrzeuge und über 250 Personen trafen Polizeibeamte auch am Sonntagabend zur selben Zeit bei einer Kontrolle des Parkplatzes an. Dabei stellten sie fest, dass durch Hupzeichen bereits vor anfahrenden Einsatzfahrzeugen gewarnt wurde, die Personen sich in der Folge an Abstands- und Kontaktbeschränkungen hielten und auch Mund-Nasen-Schutz trugen. Angesichts der Polizeipräsenz hatte sich der Platz gegen Mitternacht geleert.

"Wir werden uns in nächster Zeit verstärkt um diesen Bereich kümmern," sagt der Leiter des Polizeireviers Ludwigsburg, Polizeioberrat Christian Zacherle. Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die abendlichen Besucher den Platz vermüllt zurückließen.

