Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Dachrinne der Kläranlage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Montag, 00:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr eine etwa zehn Meter lange und verzinkte Dachrinne an der Kläranlage in Walheim. Der Wert des Diebesgutes wurde bislang noch nicht beziffert. Der Polizeiposten in Besigheim ermittelt und bittet Zeugen sich unter Tel. 07143 40508 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell