Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Unterstand für Einkaufswagen beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Sachbeschädigung am Montag an einem Unterstand für die Einkaufswagen eines Discounters in der Neckarstraße in Remseck am Neckar - Aldingen. Die Tat wurde gegen 15:35 Uhr entdeckt und lässt sich nicht genauer eingrenzen. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell