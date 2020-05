Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand des Grünstreifens auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen.

Cuxhaven (ots)

Geestland-BAB27. Derzeit brennen aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Meter Grünstreifen an der Mittelschutzplanke der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen. Durch die starke Rauchentwicklung ist die Sicht stark eingeschränkt. Für die Löscharbeiten ist die Fahrbahn derzeit in Richtung Bremen voll und in Richtung Cuxhaven halbseitig gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Es wird nachberichtet.

