POL-CUX: Betrüger erlangen hohen Geldbetrag +++++ Bremerhavener ohne Fahrerlaubnis versucht Beamte zu täuschen +++++ Handynutzung am Steuer deckt fehlenden Versicherungsschutz auf +++++ Einbruchsversuche

Polizeiinspektion Cuxhaven

Betrüger erlangen hohen Geldbetrag +++++ Bremerhavener ohne Fahrerlaubnis versucht Beamte zu täuschen +++++ Handynutzung am Steuer deckt fehlenden Versicherungsschutz auf +++++ Einbruchsversuche

Cuxhaven (ots)

Betrüger erlangen hohen Geldbetrag

Cuxhaven. Am Samstagnachmittag (10.05.2020) meldete sich ein vermeintlicher Sparkassenmitarbeiter telefonisch bei einer Seniorin in Cuxhaven und gab an, dass Sie Falschgeld zuhause habe, welches umgehend abgeholt und vernichtet werden muss, ansonsten würde Sie sich strafbar machen. Aufgrund einer geschickten Gesprächsführung glaubte die Seniorin dem Anrufer. Die Betrüger erlangten auf diese Weise eine hohe Summe Bargeld. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass weder die Polizei, noch Mitarbeiter einer Sparkasse oder eines anderen Geldinstituts am Telefon gezielt nach Bargeld oder Wertgegenständen fragen. Daher der Rat: Seien Sie misstrauisch, fragen Sie gezielt nach und rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei.

Bremerhavener ohne Fahrerlaubnis versucht Beamte zu täuschen

Loxstedt. Am Sonntagabend (10.05.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 22.40 Uhr einen 41jährigen Fahrer eines Ford Transit auf dem Autobahnparkplatze Nesse der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der in Bremerhaven wohnende Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er hatte zunächst versucht, die Beamten durch Angabe falscher Personalien zu täuschen. Gegen ihn und den Halter des Transporters, der die Fahrt zugelassen hatte, wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Handynutzung am Steuer deckt fehlenden Versicherungsschutz auf

Bremerhaven. Am Montagmorgen (11.05.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikomissariats Geestland gegen 07.45 Uhr einen 29jährigen Fahrer aus Nordenham auf der BAB27 (Richtungsfahrbahn Cuxhaven) in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde, weil dieser verbotenerweise sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt hatte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den genutzten Mercedes Vito keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand. Die Kennzeichensiegel wurden an Ort und Stelle von den Beamten entfernt. Eine weitere Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr wurde untersagt. Da der Transporter auf der Standspur in der Autobahnausfahrt stand, musste er abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruchsversuche in Hemmoor und Cadenberge

Am vergangenen Freitag (08.05.2020) versuchten bisher unbekannte Täter gegen 11:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Heeßler Straße in Hemmoor einzubrechen. Die Täter machten sich an der Terrassentür zu schaffen, wurden jedoch durch die Anwohnerin bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten im Anschluss zu Fuß. Es kann davon ausgegangen werden, dass noch zwei weitere Täter an der Tat beteiligt gewesen sind, wobei ein Täter in einem hellen Pkw in Tatortnähe wartete.

Zu einer weiteren Tat kam es im Zeitraum von Freitag, 08.05.2020, 14:30 Uhr bis 09.05.20, 11:10 Uhr, in Cadenberge. Hier versuchten bisher unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße aufzuhebeln. Dieses gelang jedoch nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem Täter(n) sowie insbesondere auch zu dem Pkw zur Tat in Hemmoor machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) zu wenden.

