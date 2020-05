POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 10.05.2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Schiffdorf - Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag ein Lagerfeuer im Landschaftsschutzgebiet Apeler See entfacht. Freigesetzte Glut konnte sich im Moorboden ausbreiten, wodurch die Vegetation und ein Baum durch Feuer zerstört wurden. Die alarmierte Feuerwehr aus Schiffdorf konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand ablöschen. Die Polizei weist aufgrund der vorhandenen Trockenheit auf extreme Wald/Moorbrandgefahr hin, wobei Lagerfeuer zu keiner Zeit im freien entfacht werden dürfen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter Tel. 04706/9480 zu melden.

Hagen - Am Samstagabend wurde durch die Polizei Schiffdorf ein 27jähriger Hagener mit seinem Pkw VW Golf im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrzeugführer stand bei der Kontrolle unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Dem Betroffenen droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein vierwöchiges Fahrverbot, sowie ein gesondertes Verfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmittel.

Spaden - Am Samstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich Blinkstraße/Bremerhavener Straße zu einer Kollision zweier Pkw. Eine 65jährige aus Bremerhaven missachte das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und stieß mit ihrem Pkw Daimler-Benz mit der vorfahrtberechtigten 61jährigen Fahrerin eines BMW Mini aus Bremerhaven zusammen. Die 61jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Dorum - Ein 32jähriger Bremerhavener fuhr am frühen Samstagmorgen, nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin, im alkoholisierten Zustand mit seinem Pkw aus Holßel weg. In der Straße Alsumer Specken kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer zu Fuß von der Unfallstelle. Im Nahbereich konnte er durch Polizeibeamte festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme beim Unfallfahrer wurde veranlasst. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Langen - Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 76jähriger Langener befuhr die Sieverner Straße in Richtung Sievern und musste nach eigenen Angaben seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren. Eine nachfolgende 30jährige Geestländerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Sie verletzte sich durch den Unfall leicht. Da unterschiedliche Sachverhaltsdarstellungen vorlagen, bittet die Polizei Geestland, dass sich Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 04743/9280 melden.

Langen - Im Baumackerweg in Langen wurde Samstagmittag ein 28jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstes angehalten, da er während der Fahrt telefonierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann im April seinen Führerschein längerfristig in amtliche Verwahrung gegeben hatte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Auslieferungstour musste durch einen Kollegen übernommen werden.

Steinau - Am Samstag gegen 15.40 Uhr kam es auf der Landesstraße 117 zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein 83jähriger Steinauer während Mäharbeiten mit einem Aufsitzrasenmäher auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine Gruppe von sechs Motorrädern die Landesstraße aus Richtung Ihlienworth kommend in Richtung Steinau. Drei Fahrern gelang es noch dem plötzlich querenden Aufsitzrasenmäher auszuweichen. Ein 57jähriger Bremerhavener Harley-Davidson Fahrer, sowie ein 55jähriger Geestländer Harley-Davidson Fahrer mit seiner 52jährigen Geestländer Soziusfahrerin kollidierten jedoch mit dem Aufsitzrasenmäher. Durch die Zusammenstöße kamen die beteiligten Motorräder zu Fall. Die Unfallbeteiligten wurden zum Teil schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten stark beschädigt von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße 117 für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

