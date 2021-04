Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Mehrere Autos und Garagen durch Unbekannte geöffnet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 09:30 Uhr in der Aichinger Straße, in der Bismarckstraße und im Grieshaberweg in Rutesheim ihr Unwesen. Die Unbekannten öffneten insgesamt sechs geparkte Autos und entwendeten in vier Fällen niedrige Bargeldbeträge. Nach bisherigen Erkenntnissen waren fünf Fahrzeuge möglicherweise nicht verschlossen und der sechste Wagen verfügt über ein Keyless-Go-System. Obendrein wurden in der Aichinger Straße zwei Garagen geöffnet. Eine gewaltsam und die andere mit einer im Fahrzeug liegenden Fernbedienung. Bis auf das gestohlene Bargeld wurde vermutlich kein weiteres Diebesgut entwendet und es entstand auch kein Sachschaden.

In der Nacht zum Montag wurde in der Hölderlinstraße eine weitere unverschlossene Garage eines Wohnhauses geöffnet. Im Inneren wurden anschließend sämtliche Schränke und dort gelagerte Pakete durchwühlt. Darüber hinaus wurde ein in der Garage befindlicher Pkw ebenfalls geöffnet. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Jedoch wurde dem Wagen eine kleine Delle beigefügt und eine Abdeckhaube beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Möglicherweise besteht in allen Fällen ein Tatzusammenhang. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 999100, sucht nun nach Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind.

