Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Einbruch in Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich ohne Diebesgut machte sich ein bislang unbekannter Täter aus dem Staub, nachdem er zwischen Sonntag 15:30 Uhr und Montag 09:00 Uhr in der Weissacher Straße in Heimerdingen in eine Grundschule eingedrungen war. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Objekt. Nachdem er im Inneren noch vergeblich versucht hatte, zwei weitere Türen gewaltsam zu öffnen, suchte er das Weite. Möglicherweise wollte der Unbekannte auch in das angrenzende Jugendhaus eindringen. Hier wurden ebenfalls Hebelspuren entdeckt. Der angerichtete Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell