POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: Schnittgut in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 18:15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz zu einem Brand auf dem Häckselplatz Aurich aus. Dort fing aus noch ungeklärter Ursache auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmeter Schnittgut an zu brennen. Das Feuer wurde gelöscht. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

