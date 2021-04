Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: E-Mountainbike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf ein E-Mountainbike im Wert von mehreren Tausend Euro hatte es ein Dieb abgesehen, der in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Samstag 08:00 Uhr in der Mittlere Ringstraße in Gerlingen zu schlug. Zunächst entriegelte der Unbekannte vor einem Mehrfamilienhaus eine Fahrradaufbewahrungsbox. Daraus ließ er letztendlich das mit einem Schloss gesicherte grau-gelbe E-Mountainbike der Marke "Cube Reactin Hybrid" mitgehen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Zweirades geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell