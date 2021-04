Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Glasscheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Montag gegen 15:10 Uhr die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Markgröninger Straße in Möglingen. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

