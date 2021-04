Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter stiehlt iPhone

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Ford fuhr ein bislang unbekannter junger Mann am Donnerstag gegen 10:00 Uhr vor die Hofeinfahrt eines Betriebes in der Schäferlinde in Herrenberg und ging in ein Bürogebäude. Dort nutzte er einen günstigen Moment aus und ließ aus einen kurz unbesetzten Büroraum ein iPhone im Wert von etwa 1.000 Euro mitgehen. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann handeln. Er war bekleidet mit einem schwarzen Sweatshirt, einer schwarzen Hose und Turnschuhen, trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und eine Sonnenbrille. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell