POL-LB: Schönaich: Sachschaden durch Drifter

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den zwei noch unbekannte Autofahrer am Sonntagabend gegen 18:35 Uhr auf einem Feld an der Steinbronner Straße in Schönaich angerichtet haben. Sie hatten dort mit ihren Autos Driftübungen veranstaltet und flüchteten noch vor Eintreffen der durch einen Zeugen verständigten Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

